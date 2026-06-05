Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα τη Δευτέρα και την Τρίτη

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να μεταβεί τη Δευτέρα στη Βόρεια Κορέα, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα μετά το 2019.

Η επίσκεψη θα διαρκέσει έως την Τρίτη και γίνεται έπειτα από πρόσκληση του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Παράλληλα, αποτελεί και το πρώτο ταξίδι του Κινέζου προέδρου στο εξωτερικό για το 2026, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο του Πεκίνου στις διεθνείς εξελίξεις.

Η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο διπλωματικό και οικονομικό σύμμαχο της Πιονγκγιάνγκ, η οποία παραμένει υπό το βάρος διεθνών κυρώσεων, ενώ την ίδια στιγμή η Βόρεια Κορέα έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια.

Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη στοχεύει στην ενίσχυση της κινεζικής επιρροής στην περιοχή και στην ανάδειξη του Πεκίνου ως καθοριστικού παράγοντα στην κορεατική χερσόνησο, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, το οποίο συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, με την Κίνα να επιδιώκει τη σταθερότητα και την αποφυγή περαιτέρω έντασης στην περιοχή.