Κρεμλίνο: Ο Πούτιν έχει ενημερωθεί για την επιστολή Ζελένσκι

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε σήμερα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Izvestia, ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενημερώθηκε για την ανοικτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, δημοσιοποίησε χθες, την ανοικτή επιστολή του, προς τον Ρώσο Πρόεδρο, όπου κάνει την πρόταση, να συναντηθούν, προκειμένου να συμφωνήσουν για τον τερματισμό του πολέμου.

Προειδοποίησε ωστόσο, ότι σε άλλη περίπτωση η Ουκρανία, θα συνεχίσει τον πόλεμο.

Εν τω μεταξύ ο Πεσκόφ, άφησε ανοικτό, να σχολιάσει ο Πούτιν την επιστολή, στη σύνοδο της ολομέλειας του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.