ΔΟΑΕ: Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στο μέτωπο κοντά στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΟΑΕ, τέθηκε από σήμερα σε ισχύ, κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, μια «τοπική κατάπαυση του πυρός», η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA), προκειμένου να γίνει η επισκευή μιας σημαντικής γραμμής ηλεκτροδότησης.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο σταθμός της Ζαπορίζια, έχει υποστεί επανειλημμένα καταστροφές. Εκφράζονται ωστόσο φόβοι, για πυρηνικό ατύχημα.

Οι αντιδραστήρες είναι προσωρινά κλειστοί, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται ενέργεια και να ψύχονται.

Ο ΔΟΕ σε ανάρτησή του στη πλατφόρμα «Χ», αναφέρει ότι: «Στο πλαίσιο εργασιών που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία ειδικών του ΔΟΑΕ, τεχνικοί και των δύο πλευρών θα αρχίσουν μέσα στις επόμενες ημέρες να επισκευάζουν ζημιές σχετιζόμενες με τον πόλεμο στη γραμμή ηλεκτροδότησης Ντνιπρόφσκα των 750 κιλοβόλτ (kV), έπειτα από εκτεταμένη αποναρκοθέτηση της περιοχής».

«Η γραμμή ηλεκτροδότησης των 750 kV αποσυνδέθηκε πριν από περισσότερο από δύο μήνες, αφήνοντας τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης να εξαρτάται πλήρως από μία και μόνο γραμμή 330 kV για τον ηλεκτρισμό που χρειάζεται για να ψύχει τους έξι αντιδραστήρες του που έχουν κλείσει. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας της Ζαπορίζια έχει χάσει αρκετές φορές την πρόσβαση και σ’ αυτή τη γραμμή ηλεκτροδότησης, κάτι που τον ανάγκασε να αρχίσει να λειτουργεί ως ύστατη λύση τις γεννήτριες ντίζελ που διαθέτει για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».