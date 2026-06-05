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Νορβηγία: Σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα μπήκε η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ

ΔΙΕΘΝΗ
05/06/2026 13:42
Νορβηγία: Σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα μπήκε η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ
PHOTO/AP- Richard-Drew

Σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, μπήκε η πριγκίπισσα Μέτε0 Μάριτ της Νορβηγίας, μετά την επιδείνωση στην υγεία της. Αυτό ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του, το παλάτι.

Το 2018, η 52χρονη πριγκίπισσα, διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση, η οποία προκαλεί μειωμένη απορρόφηση οξυγόνου στους πνεύμονες.

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