Νορβηγία: Σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα μπήκε η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ

Σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, μπήκε η πριγκίπισσα Μέτε0 Μάριτ της Νορβηγίας, μετά την επιδείνωση στην υγεία της. Αυτό ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του, το παλάτι.

Το 2018, η 52χρονη πριγκίπισσα, διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση, η οποία προκαλεί μειωμένη απορρόφηση οξυγόνου στους πνεύμονες.