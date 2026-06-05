Κίνα: Όλο και λιγότεροι έφηβοι συμμετέχουν στις δύσκολες εισαγωγικές εξετάσεις των πανεπιστημίων

Ο αριθμός των Κινέζων μαθητών που συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια της χώρας, οι οποίες ξεκινούν την Κυριακή, έχει μειωθεί κατά περίπου 450.000 και διαμορφώνεται στα 12,9 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι. Η πτώση αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι περισσότεροι έφηβοι επιλέγουν να μην συνεχίσουν σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα στοιχεία ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Παιδείας, σε μια περίοδο όπου περιορίζεται ο αριθμός των νέων ηλικίας που στοχεύουν στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ η αγορά εργασίας παραμένει πιεσμένη, με την ανεργία των νέων 16–24 ετών να ξεπερνά το 16%. Αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, καθώς περίπου 12,7 εκατομμύρια απόφοιτοι πανεπιστημίου αναμένεται να αναζητήσουν εργασία μέσα στο καλοκαίρι.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μείωσης στις συμμετοχές στις εθνικές εξετάσεις “gaokao”, μετά την περσινή μείωση κατά 70.000 υποψηφίους σε σύγκριση με το 2024. Το υπουργείο δεν σχολίασε τη μεταβολή, αλλά ανέφερε ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους για την αποτροπή παρατυπιών, όπως παραπλανητική διαφήμιση, υψηλά δίδακτρα, απάτες και αντιγραφή.

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι μαθητές στρέφονται στην επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία συχνά οδηγεί πιο άμεσα στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικά, τον Μάιο καταγράφηκαν μεγάλες ουρές γονέων έξω από σχολή στο Πεκίνο για μόλις 30 θέσεις, ενώ στη Σανγκάη οι εγγραφές σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν αυξηθεί κατά 15% την τελευταία τριετία.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τις εξετάσεις, με ενισχυμένους ελέγχους και συστήματα επιτήρησης για την αποτροπή αντιγραφής με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, όπως κινητά τηλέφωνα και έξυπνα γυαλιά.