Λάιεν: «Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης»

Με αφορμή την έκρηξη ντρόουν σε λιμάνι της Ρουμανίας στην Κωνστάντζα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι, “ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Και πρόσθεσε επίσης, μιλώντας στην πλατφόρμα “Χ”, ότι «Η αλληλεγγύη μας προς κάθε κράτος μέλος που εκτίθεται σε αυτούς τους κινδύνους είναι καθολική».

Να σημειωθεί, ότι ένα ναυτικό ντρόουν που χρησιμοποιείται στην Ουκρανία, εξερράγη, κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Κωνστάντζα.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα.