Διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά του τουριστικού σχεδίου του Τζάρεντ Κούσνερ

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στα Τίρανα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κινητοποιήσεις φαίνεται να εντείνονται καθημερινά, με όλο και περισσότερους συμμετέχοντες.

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν ή φορούσαν σύμβολα της αλβανικής σημαίας, αντιδρούν στην πρόθεση δημιουργίας πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων σε μια προστατευόμενη οικολογικά περιοχή στο δέλτα του ποταμού Βιόσα (Αώος), στη ζώνη Βιόσα–Νάρτα, όπου υπάρχει πλούσια βιοποικιλότητα και φωλιάζουν σπάνια είδη όπως τα ροζ φλαμίνγκο.

Στα πανό και τα συνθήματα κυριάρχησε η κριτική προς την κυβέρνηση, με αιτήματα ακόμη και για παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Ορισμένα μηνύματα στόχευαν προσωπικά πολιτικά πρόσωπα, αποτυπώνοντας το έντονα φορτισμένο κλίμα.

Το επενδυτικό σχέδιο, το οποίο έχει αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνει τη δημιουργία συγκροτημάτων πολυτελείας τόσο στην παράκτια ζώνη της Βιόσα–Νάρτα όσο και στο ακατοίκητο νησί Σαζάν, που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ως στρατιωτική βάση. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, η συνολική επένδυση ενδέχεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κυβέρνηση της Αλβανίας έχει δώσει στην εμπλεκόμενη εταιρεία καθεστώς «στρατηγικού επενδυτή», κάτι που επιτρέπει ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης και στενή συνεργασία με κρατικούς φορείς. Αυτό έχει προκαλέσει επιπλέον αντιδράσεις, καθώς θεωρείται από επικριτές ότι περιορίζει τη διαφάνεια.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και δεκάδες ΜΚΟ εκφράζουν εδώ και μήνες ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής, αλλά και για ζητήματα νομιμότητας και ιδιοκτησίας γης. Υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη μπορεί να αλλοιώσει ανεπανόρθωτα έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς βιότοπους της χώρας.

Παράλληλα, υπάρχει κοινωνική ένταση γύρω από το ζήτημα των τίτλων ιδιοκτησίας, καθώς πολλές εκτάσεις στην περιοχή διεκδικούνται από οικογένειες που υποστηρίζουν ότι τους ανήκουν ιστορικά.

Οι διαδηλωτές τονίζουν ότι δεν είναι αντίθετοι με την ανάπτυξη, αλλά ζητούν να γίνει με διαφάνεια και χωρίς παρεμβάσεις σε προστατευμένες περιοχές. «Το θέμα είναι να προστατεύσουμε τη χώρα για τις επόμενες γενιές», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Υπό την πίεση των αντιδράσεων, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αλλαγές στο νομικό καθεστώς της προστατευόμενης περιοχής, τις διαδικασίες ανάθεσης έργων χωρίς διαγωνισμό και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου. Οι αρχές επιβεβαιώνουν την έρευνα, χωρίς όμως να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.