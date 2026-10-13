O πάπας Λέων εισήχθη στο νοσοκομείο για την αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα
Στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης εισήχθη ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ για να υποβληθεί σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης πνευμονικού οζιδίου.
Λόγω της νοσηλείας, το Βατικανό ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων παπικών συναντήσεων έως τις 20 Οκτωβρίου.
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