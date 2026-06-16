Ο Ντ. Τραμπ προσκάλεσε τον Ιρακινό νέο πρωθυπουργό στα μέσα Ιουλίου στον Λευκό Οίκο
Ο Ντόναλντ Τραμπ “με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα υποδεχθεί” τον νέο πρωθυπουργό του Ιράκ, Άλι Αλ Ζαΐντι, στοv Λευκό Οίκο στα μέσα Ιουλίου, ανακοίνωσαν σήμερα, η ιρακινή κυβέρνηση και η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.
Η κοινή ανακοίνωση της Ιρακινής κυβέρνησης και της Αμερικανικής πρεσβείας στη χώρα, εκδόθηκε με αφορμή επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Συρία και το Ιράκ Τομ Μπάρακ, ο οποίος συζήτησε με τον Ιρακινό ηγέτη το θέμα του “αφοπλισμού” ένοπλων ομάδων που πρόσκεινται στο Ιράν.
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