Ο Ντ. Τραμπ προσκάλεσε τον Ιρακινό νέο πρωθυπουργό στα μέσα Ιουλίου στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ “με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα υποδεχθεί” τον νέο πρωθυπουργό του Ιράκ, Άλι Αλ Ζαΐντι, στοv Λευκό Οίκο στα μέσα Ιουλίου, ανακοίνωσαν σήμερα, η ιρακινή κυβέρνηση και η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

Η κοινή ανακοίνωση της Ιρακινής κυβέρνησης και της Αμερικανικής πρεσβείας στη χώρα, εκδόθηκε με αφορμή επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Συρία και το Ιράκ Τομ Μπάρακ, ο οποίος συζήτησε με τον Ιρακινό ηγέτη το θέμα του “αφοπλισμού” ένοπλων ομάδων που πρόσκεινται στο Ιράν.