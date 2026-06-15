Βαρθολομαίος: Απαράδεκτη η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε την έντονη καταδίκη του για την πυραυλική επίθεση που έπληξε την ιστορική Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά και πολιτιστικά μνημεία της Ορθοδοξίας.

Σε ανακοίνωσή του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαρακτήρισε το πλήγμα απαράδεκτο, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων αποτελεί υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας ακόμη και σε περιόδους πολέμου. Παράλληλα, ο Πατριάρχης εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τον ουκρανικό λαό και προσευχήθηκε για την ειρήνη και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα.