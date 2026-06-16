Συντρίμμια drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας

Πυρκαγιά σημειώθηκε σε αποθήκη πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, από συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Χθες η Ουκρανία, έπληξε δύο γέφυρες που συνδέουν το ρωσοκρατούμενο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας της Χερσώνας με την Κριμαία.

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία κατέρριψε 172 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας.