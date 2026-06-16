G7-Εβιάν: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 7

Στο Εβιάν, βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τη σύνοδο κορυφής της G-7,όπου οι επτά ηγέτες των βιομηχανικών δυνάμεων ελπίζουν να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε ο Γάλλος ομόλογός του και οικοδεσπότης της συνόδου Εμανουέλ Μακρόν, όπου είχαν διμερή συνάντηση πριν συναντηθούν με τους υπόλοιπους ηγέτες, για τις προσπάθειες προώθησης των διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ελπίζει με την ευκαιρία αυτή να έχει τετ α τετ συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα είναι σήμερα παρών στο τραπέζι της G7. Η τελευταία συνάντηση ανάμεσα στους δύο άνδρες έγινε στα τέλη του Δεκεμβρίου στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο.