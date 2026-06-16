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Σεισμός 6,7 βαθμών στην κεντρική Ινδονησία

ΔΙΕΘΝΗ
16/06/2026 09:26
Σεισμός 6,7 βαθμών στην κεντρική Ινδονησία
PHOTO/AP -B-K-Banagash

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα στην κεντρική Ινδονησία, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός, με μικρό εστιακό βάθος, είχε επίκεντρο περιοχή νοτιοανατολικά της Παλού, στην επαρχία της κεντρικής Κελέβης, και καταγράφτηκε στις 10:27 (σ.σ. τοπική ώρα· 06:27 ώρα Ελλάδας).

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