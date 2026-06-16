Σεισμός 6,7 βαθμών στην κεντρική Ινδονησία

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα στην κεντρική Ινδονησία, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός, με μικρό εστιακό βάθος, είχε επίκεντρο περιοχή νοτιοανατολικά της Παλού, στην επαρχία της κεντρικής Κελέβης, και καταγράφτηκε στις 10:27 (σ.σ. τοπική ώρα· 06:27 ώρα Ελλάδας).