ΗΠΑ: Οκτώ νεκροί στη συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια

Αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress, συνετρίβη μετά την απογείωσή του, στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα, οκτώ άνθρωποι, να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους.

Το στρατηγικό βομβαρδιστικό, το οποίο έκανε «συνηθισμένη πτήση δοκιμής», συνετρίβη «λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20» (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση της 412ης πτέρυγας δοκιμών, με έδρα την αεροπορική βάση Έντουαρντς.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διενεργούν έρευνα για το περιστατικό.

Ο συγκεκριμένος τύπος βομβαρδιστικού είχε τεθεί σε υπηρεσία στην αμερικανική πολεμική αεροπορία, τη δεκαετία του 1950.

Έχει χρησιμοποιηθεί στους πολέμους στο Βιετνάμ, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν — και σε αυτόν εναντίον του Ιράν, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου.

Η βάση Έντουαρντς χρησιμοποιείται κυρίως για να διεξάγονται δοκιμές οπλικών συστημάτων· μεταξύ άλλων, έχουν γίνει εκεί πτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χαμηλής παρατηρησιμότητας («stealth») και αεριωθούμενων ικανών να πετούν με ταχύτητα εξαπλάσια του ήχου.