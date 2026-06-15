Τραμπ: Υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως έως την Παρασκευή.

Μεταξύ των πρώτων δηλώσεών του μετά τη γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής του μνημονίου κατανόησης, ο Τραμπ τόνισε ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου και η άνοδος των χρηματιστηρίων αποτελούν ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις.

Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο της G7, γνωστοποίησε επίσης ότι ο αντιπρόεδρος J. D. Vance θα ταξιδέψει στην Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στην επίσημη υπογραφή της συμφωνίας στη Γενεύη την Παρασκευή. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι ενδέχεται να συμμετάσχει ή και όχι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί σύντομα, πιθανότατα μετά την ολοκλήρωση της τελετής υπογραφής.

Αναφορικά με τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αρθούν πριν η ιρανική πλευρά εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που της αναλογούν.

Λίγο νωρίτερα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, διευκρίνισε ότι η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παράλληλα, επισήμανε ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να αμυνθεί σε περίπτωση επιθέσεων από τη Hezbollah.

Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι το μνημόνιο προβλέπει την ελεύθερη διέλευση χωρίς τέλη για διάστημα 60 ημερών, ενώ οι ΗΠΑ προσδοκούν ότι η απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα θα ενσωματωθεί και στην τελική συμφωνία.

Όπως πρόσθεσε, η αμερικανική πλευρά αναμένει από το Ιράν να προχωρήσει σε συγκεκριμένες, επαληθεύσιμες και μη αναστρέψιμες ενέργειες. Σε αντάλλαγμα, εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και τη σταδιακή χαλάρωση των κυρώσεων, ενδεχομένως ξεκινώντας με περιορισμένες κινήσεις καλής θέλησης.

Ωστόσο, ερωτηθείς για δημοσιεύματα ιρανικών μέσων που υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη αποδεσμευθεί ιρανικά κεφάλαια, απάντησε κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, χρησιμοποιώντας τη λέξη «μηδέν».