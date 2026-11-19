Ισχυρή έκρηξη στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας
Μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Προηγουμένως, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας είχε αποστείλει ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων προειδοποιώντας για «πιθανό κίνδυνο», ενώ λίγο αργότερα σήμανε τη λήξη του συναγερμού.
Από τότε που κλιμακώθηκε ξανά η σύρραξη στη γειτονική Υεμένη, η Σαουδική Αραβία δέχεται σχεδόν καθημερινά επιθέσεις από τους υεμενίτες αντάρτες Ανσαραλά. Η οργάνωση αυτή, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, είναι ευρύτερα γνωστή ως κίνημα των Χούθι, από το όνομα της ηγετικής της οικογένειας.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις