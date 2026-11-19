Μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Προηγουμένως, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας είχε αποστείλει ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων προειδοποιώντας για «πιθανό κίνδυνο», ενώ λίγο αργότερα σήμανε τη λήξη του συναγερμού.

Από τότε που κλιμακώθηκε ξανά η σύρραξη στη γειτονική Υεμένη, η Σαουδική Αραβία δέχεται σχεδόν καθημερινά επιθέσεις από τους υεμενίτες αντάρτες Ανσαραλά. Η οργάνωση αυτή, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, είναι ευρύτερα γνωστή ως κίνημα των Χούθι, από το όνομα της ηγετικής της οικογένειας.