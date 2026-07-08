Ντ. ⁠Τραμπ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «τελείωσε»

«Ψεύτες» χαρακτήρισε τους Ιρανούς ο Ντόναλντ Τραμπ, και δήλωσε ότι «τελείωσε» η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

«Σε ό,τι με αφορά, τελείωσε (…), είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεσαι μ’ αυτούς, είναι ψεύτες», είπε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε επίσης, πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη «έχει τελειώσει», και πρόσθεσε, ότι δεν θέλει να έχει παρτίδες μαζί της.

«Το Ιράν είναι άρρωστη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα, την αύξηση, πάνω από 5%, των τιμών του πετρελαίου.