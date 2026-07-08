Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα στο Μπαχρέιν

Το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση κατά του Μπαχρέιν, μιας χώρας του Κόλπου, που φιλοξενεί αμερικανική βάση, κάνοντας λόγο για αντίποινα για το βομβαρδισμό ιρανικού εδάφους από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η Τεχεράνη υποστηρίζει, πως η αμερικανική επίθεση, συνιστά παραβίαση της συμφωνίας για το τέλος της πολεμικής σύρραξης, μεταξύ των δυο χωρών.

Ο ιρανικός στρατός σε ανακοίνωσή του, που μεταδόθηκε από το πρακτορείο IRNA, αναφέρει, ότι: «Ως αντίποινα για την επίθεση του Αμερικανού εχθρού» εναντίον του Ιράν «και για την παραβίαση της συμφωνίας» που συνήφθη στις 17 Ιουνίου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, «τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του στρατού επιτέθηκαν στις αμερικανικές εχθρικές δυνάμεις που βρίσκονται στη βάση Σέιχ Ίσα».

Ωστόσο, οι Φρουροί της Επανάστασης, είχαν ανακοινώσει, εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον 85 εγκαταστάσεων σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.