Γαλλία- πυρκαγιές: Νεκρός 22χρονος πυροσβέστης

Ένας 22χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στη Σαβοΐα, στις Γαλλικές Άλπεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας.

Από τις καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες μαίνονται από την περασμένη εβδομάδα, τόσο στη Γαλλία, όσο και στη νότια Ευρώπη, έχουν οδηγήσεις χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Εν τω μεταξύ η ΕΕ, έχει στείλει 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες, σε περιοχές υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία.