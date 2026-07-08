ΗΠΑ: Βομβαρδισμοί στο Ιράν και επιστροφή κυρώσεων για το πετρέλαιο 

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ παράλληλα επανέφεραν σε ισχύ τις κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν απάντηση στις επιθέσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης που είχε συμφωνηθεί στα μέσα Ιουνίου. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις κατηγορίες και προειδοποιεί ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα και την εθνική του ασφάλεια.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας UKMTO, τρία εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις μέσα σε διάστημα 24 ωρών στα Στενά του Ορμούζ. Το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία απέδωσαν στο Ιράν την ευθύνη για δύο από τα περιστατικά, ενώ η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε την έναρξη «σθεναρών πληγμάτων» κατά στόχων στο Ιράν, κάνοντας λόγο για αντίποινα στις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας και για «ξεκάθαρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης των εχθροπραξιών.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επανέφερε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, απαγορεύοντας νέες συναλλαγές που αφορούν ιρανικούς υδρογονάνθρακες.

Το Ιράν αντέδρασε άμεσα, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί να προειδοποιεί μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι η χώρα θα λάβει «αποφασιστικά μέτρα» για την προστασία της εθνικής της ασφάλειας. Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η νέα ένταση είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του αμερικανικού αργού WTI να ενισχύεται άνω του 2% στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές, καθώς αναζωπυρώνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ καταδίκασαν τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που φέρουν τη σημαία τους, κάνοντας λόγο για πλήγμα στην ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Η Ντόχα κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο για εξηγήσεις και επέδωσε επίσημη διαμαρτυρία, ενώ η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις κατηγορίες «απαράδεκτες».

Η κρίση εξελίσσεται ενώ στο Ιράν συνεχίζονται οι τελετές πριν από την ταφή του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, γεγονός που διατηρεί το κλίμα έντασης στην περιοχή και ενισχύει τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων.