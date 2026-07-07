Το κοινό μποϊκοτάρει τον Νόλαν για τη μαύρη Ωραία Ελένη
Μια ανάσα πριν από τη διεθνή πρεμιέρα της “Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, το κλίμα στο επίσημο κανάλι της , στο youtube , είναι εμπόλεμο. Οι επιλογές των ηθοποιών – όπως της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της Ωραίας Ελένης- έχουν προκαλέσει πρωτοφανή οργή στο κοινό , η οποία αποτυπώνεται σε εκατοντάδες χιλιάδες αρνητικά σχόλια, κάτω από το νέο τρέιλερ της ταινίας.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις