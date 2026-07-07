Το κοινό μποϊκοτάρει τον Νόλαν για τη μαύρη Ωραία Ελένη

Μια ανάσα πριν από τη διεθνή πρεμιέρα της “Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, το κλίμα στο επίσημο κανάλι της , στο youtube , είναι εμπόλεμο. Οι επιλογές των ηθοποιών – όπως της Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της Ωραίας Ελένης- έχουν προκαλέσει πρωτοφανή οργή στο κοινό , η οποία αποτυπώνεται σε εκατοντάδες χιλιάδες αρνητικά σχόλια, κάτω από το νέο τρέιλερ της ταινίας.