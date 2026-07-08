Τραμπ για Ισπανία: «Φρικτός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ»- Διακόπτει «κάθε εμπορική σχέση»

Κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτήρισε την Ισπανία ως «φρικτό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ», ενώ διακόπτει «κάθε εμπορική σχέση» μαζί της.

«Δεν θέλω δουλειές μαζί τους», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έδωσε εντολή στον υπουργό του των Οικονομικών, Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία πριν από τις εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Επιπρόσθετα, ο Τραμπ, δήλωσε, ότι «δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από το ΝΑΤΟ», σε ότι αφορά την Γροιλανδία και το Ιράν.