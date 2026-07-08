Κ. Κάλας: Οι νέες επιθέσεις Ιράν- ΗΠΑ περιπλέκουν τις συνομιλίες

Σε δηλώσεις της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, για Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ανέφερε, πως , οι νέες επιθέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, περιπλέκουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Οι επιθέσεις του Ιράν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, είναι απαράδεκτες.

“Την ερχόμενη Δευτέρα οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους [των χωρών] του Κόλπου για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να εργαστούμε από κοινού προκειμένου να στηρίξουμε την εφαρμογή της συμφωνίας και να διατηρήσουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό [του Ορμούζ] καθώς και στην Ερυθρά Θάλασσα”.

Ωστόσο, η EASA (Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας), ανακοίνωσε ότι, οι αεροπορικές εταιρίες, δεν θα πρέπει να λειτουργούν εντός του εναέριου χώρου του Ιράν και Ιράκ, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων, και ενδεχόμενης στρατιωτικής δράσης.

Σύμφωνα με την EASA, η ισχύ του δελτίου της, για τον εναέριο χώρο του Ιράκ και του Ιράν, είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου.