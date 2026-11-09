Η Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας της Συνόδου των ΥΠΕΞ της Ομάδας των 7 στο Παρίσι

Στο Παρίσι πραγματοποιείται σήμερα η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της G7, προσφέροντας στους συμμάχους των ΗΠΑ μια πρώτη ευκαιρία να αξιολογήσουν αν η βαριά ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές θα επηρεάσει την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τέσσερις διπλωματικές πηγές της G7, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στη στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, καθώς και στις σχέσεις του με τους βασικούς εταίρους της Ουάσινγκτον.

Αν και οι διπλωμάτες εκτιμούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών ενδέχεται να περιορίσει τις κινήσεις του Λευκού Οίκου, ξεκαθαρίζουν πως δεν αναμένονται ριζικές ανατροπές στην αμερικανική εξωτερική πολιτική για το υπόλοιπο της θητείας του Τραμπ.

Η συνάντηση, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για τη Μασσαλία, μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας των πολυήμερων κινητοποιήσεων που εξελίσσονται στη χώρα. Στη σύνοδο συμμετέχει και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο —ο οποίος θεωρείται πιθανός διεκδικητής του ρεπουμπλικανικού χρίσματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028— πραγματοποιώντας την πρώτη του επαφή με τους ομολόγους του μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Στη G7 συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία όπως και η ΕΕ. Εξάλλου στη σύνοδο αυτή θα πάρουν μέρος υπουργοί από την Ουκρανία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τη Νότια Κορέα και τη Βραζιλία.

Με την Ουκρανία να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών, η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της G7 πραγματοποιείται πριν από την τριμερή συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης μεταβαίνουν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αν και δεν αναμένεται να πάρουν μέρος στις συζητήσεις.

Ενδεικτικό των διαφωνιών μεταξύ των Ευρωπαίων είναι το γεγονός ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε στις 5 Νοεμβρίου ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να καταστεί αδιάφορη στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εάν τα κράτη-μέλη συνεχίσουν να ακολουθούν ξεχωριστές διπλωματικές οδούς αντί να συμφωνήσουν σε έναν κοινό εκπρόσωπο και μια κοινή στρατηγική, ένα ζήτημα που είναι πιθανό να τεθεί στη σύνοδο της G7.

Οι διπλωμάτες περιέγραψαν με μελανά χρώματα την κατάσταση στην Ουκρανία. Αν και το μέτωπο είχε σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί, καθιστώντας απίθανες τυχόν σημαντικές προόδους, προειδοποίησαν ότι η Ρωσία έχει αλλάξει τακτική, στοχεύοντας συστηματικά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να προκαλέσει γενικευμένο μπλακάουτ κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι ελλείψεις σε πυραύλους Patriot και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είναι το πιο σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζει το Κίεβο, ενώ σημειώθηκε ότι ένας από τους στόχους της συνόδου της G7 είναι η διατήρηση της πίεσης προς τη Ρωσία, παράλληλα με την κινητοποίηση πρόσθετης στρατιωτικής, οικονομικής και ενεργειακής στήριξης για το Κίεβο.

Το Ιράν επίσης αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων. Οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στην G7 έχουν εκφράσει επανειλημμένα τις επιφυλάξεις τους αναφορικά με τον πόλεμο, εκφράζοντας τον φόβο ότι μια περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση, αντί να την επιλύσει.

Οι συνομιλίες ενδέχεται επίσης να αναδείξουν διαφορές μεταξύ Παρισιού και Ουάσιγκτον όσον αφορά τον Λίβανο. Η Γαλλία πιέζει για συνομιλίες αναφορικά με ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας που θα υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, προκειμένου να αντικαταστήσει την Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), η αποστολή της οποίας ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, και έχει προτείνει διάφορες επιλογές μεταξύ των οποίων μια γαλλοϊταλική διεθνής δύναμη.