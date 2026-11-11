Νότια Κορέα: Λεωφορείο συγκρούστηκε με περίπου 10 οχήματα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο και περίπου 10 οχήματα σημειώθηκε στην περιοχή Μπουντάνγκ της Νότιας Κορέας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετοί τραυματίες και να προκληθούν μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λεωφορείο συγκρούστηκε με περίπου 10 οχήματα.

Άγνωστα τα αίτια της σύγκρουσης

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το πώς έγινε το τροχαίο, ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο ενεπλάκη στη σύγκρουση με τα υπόλοιπα οχήματα.

Παράλληλα, παραμένουν περιορισμένα τα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι από αυτούς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των τραυματισμών.

Το τροχαίο είχε άμεσο αντίκτυπο στην κυκλοφορία στην περιοχή Μπουντάνγκ. Η σύγκρουση των οχημάτων προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στον δρόμο, με την κίνηση να επηρεάζεται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.