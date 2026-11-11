Έμπολα: Περισσότερα από 11.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό

Ιστορικό ρεκόρ κρουσμάτων Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εν μέσω ενόπλων συγκρούσεων

Η χειρότερη επιδημία Έμπολα στην ιστορία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον αριθμό των κρουσμάτων να ξεπερνά πλέον τις 11.000. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των κονγκολέζικων αρχών που περιήλθαν σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), η υγειονομική κρίση κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς οι συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις στις πληγείσες περιοχές δυσχεραίνουν το έργο των ιατρικών ομάδων. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα επιδημία κηρύχθηκε επίσημα στα μέσα Μαΐου, έπειτα από καθυστέρηση αρκετών μηνών.

Τα θύματα και τα στατιστικά της επιδημίας

Βάσει της τελευταίας ενημέρωσης του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της χώρας (INSP), οι μολύνσεις ανέρχονται σε 11.042, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 5.387. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περίπου 2.990 αναρρώσεις, με το ποσοστό θνησιμότητας της νόσου να διαμορφώνεται στο υψηλό 48,8%.

Ιστορικά, ο ιός Έμπολα —ο οποίος προκαλεί σοβαρό αιμορραγικό πυρετό και μεταδίδεται μέσω της επαφής με σωματικά υγρά— έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Μέχρι σήμερα, η σφοδρότερη έξαρση στη ΛΔ Κονγκό είχε σημειωθεί μεταξύ 2018 και 2020, αφήνοντας πίσω της 2.300 νεκρούς σε σύνολο 3.500 επιβεβαιωμένων περιστατικών.

Γεωγραφική επέκταση και το «αγκάθι» του εμβολίου

Η παρούσα έξαρση, που αποτελεί τη 17η στην ιστορία της χώρας, ξεκίνησε από τη βορειοανατολική επαρχία Ιτούρι και έχει ήδη επεκταθεί σε ακόμη επτά επαρχίες, με το Ιτούρι και το Βόρειο Κίβου να αποτελούν το επίκεντρο. Ο ιός έχει περάσει και τα εθνικά σύνορα, με καταγεγραμμένα κρούσματα στην Ουγκάντα, την Κένυα και τη Νιγηρία.

Η αντιμετώπιση της κατάστασης περιπλέκεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για το στέλεχος «Μπουντιμπουγκιό», το οποίο ευθύνεται για τη συγκεκριμένη επιδημία. Η οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (MSF) απηύθυνε έκκληση για επείγουσα επέκταση της χρήσης του εμβολίου Ervebo (το οποίο προστατεύει μόνο από το στέλεχος «Ζαΐρ») με σκοπό την κάλυψη ευπαθών ομάδων. Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ξεκίνησε κλινική δοκιμή στη ΛΔ Κονγκό για να διαπιστωθεί εάν το Ervebo μπορεί να προσφέρει διασταυρούμενη προστασία έναντι του στελέχους Μπουντιμπουγκιό.

Βία κατά υγειονομικών και δράση ανταρτών

Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιτούρι παραμένει δραματική, καθώς οι υγειονομικές δομές γίνονται συχνά στόχος επιθέσεων. Την Κυριακή, ομάδα νεαρών πυρπόλησε κέντρο υγείας όπου νοσηλεύονταν ασθενείς με Έμπολα στην κοινότητα Λόλουα. Την ίδια ημέρα, σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ τοπικών παραστρατιωτικών ανάγκασαν τον ΟΗΕ να αναστείλει προσωρινά τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες στην περιοχή Φατάκι. Επιπλέον, οι αντάρτες των Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ADF), που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος, εξαπέλυσαν νέες αιματηρές επιθέσεις σε κοινότητες των επαρχιών Ιτούρι, Άνω Ουέλε και Βόρειου Κίβου.

Σε τροχιά εξάλειψης η νόσος στην Κένυα

Σε αντίθεση με τη ΛΔ Κονγκό, η Κένυα βρίσκεται κοντά στην κήρυξη του τέλους της επιδημίας στο έδαφος της. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας, Άντεν Ντουάλε, δόθηκε εξιτήριο στον τελευταίο νοσηλευόμενο ασθενή, ξεκινώντας έτσι η επίσημη αντίστροφη μέτρηση 42 ημερών για την οριστική λήξη του συναγερμού.

Η Κένυα κατέγραψε συνολικά εννέα κρούσματα από τις αρχές Οκτωβρίου. Η αρχή έγινε όταν ένας Κενυάτης, ο οποίος είχε ταξιδέψει από τη ΛΔ Κονγκό, διαγνώστηκε θετικός και κατέληξε. Τα υπόλοιπα οκτώ περιστατικά αφορούσαν στενές επαφές του συγκεκριμένου άνδρα, εκ των οποίων το ένα κατέληξε και τα υπόλοιπα επτά ανάρρωσαν πλήρως. Από τις 19 Οκτωβρίου δεν έχει αναφερθεί καμία νέα μόλυνση, ενώ οι τελευταίοι 11 άνθρωποι που βρίσκονταν σε καραντίνα εξήλθαν σήμερα από αυτήν. Στο εξής, η Κένυα επιβάλλει υποχρεωτική απομόνωση 21 ημερών για όλους τους ταξιδιώτες που προέρχονται από τη ΛΔ Κονγκό.