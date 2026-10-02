Νότια Καρολίνα: Καραμπόλα 69 οχημάτων στον I-95

Τεράστια καραμπόλα 69 οχημάτων σημειώθηκε χθες το πρωί στον αυτοκινητόδρομο I-95 στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν άνθρωποι, ενώ ένας τραυματίας χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Τουλάχιστον δύο άτομα φέρεται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Το τροχαίο έγινε σε γέφυρα πάνω από τη λίμνη Μάριον, ανάμεσα στις κομητείες Κλαρέντον και Όραντζμπεργκ. Η πυκνή ομίχλη περιόρισε δραματικά την ορατότητα και οι οδηγοί δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Πώς έγινε η καραμπόλα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σάντι, η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή ώστε οι οδηγοί δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο για να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους.

Ακολούθησε μια αλυσιδωτή σειρά συγκρούσεων. Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν συνολικά 15 νταλίκες και 54 ακόμη οχήματα.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε φορτηγά με σοβαρές ζημιές. Αρκετά αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί κάτω από νταλίκες.

Απεγκλωβισμοί και τραυματίες

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν για τον απεγκλωβισμό οδηγών και επιβατών από τέσσερα οχήματα. Παράλληλα, αρκετοί τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Η παρουσία της λίμνης Μάριον κάτω από τη γέφυρα έκανε την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη. Ο Νόα Μάντελ, που ταξίδευε με την οικογένειά του από τη Βιρτζίνια προς το Walt Disney World, βρέθηκε μέσα στην καραμπόλα.

«Ήταν τρελό, από εκείνα τα πράγματα που δεν πιστεύεις ποτέ ότι θα συμβούν σε εσένα», ανέφερε.

Όπως περιέγραψε, είδε αυτοκίνητο πίσω τους να βγάζει καπνούς και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ μπροστά του υπήρχαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ήταν ιδιαίτερα τυχεροί που κανένα όχημα δεν έπεσε από τη γέφυρα στο νερό.

Το νότιο ρεύμα του I-95 αποκλείστηκε, ενώ οι αρχές παρέμειναν στο σημείο για ώρες λόγω της μεγάλης επιχείρησης.