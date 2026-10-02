Υεμένη: Ισχυρές εκρήξεις στη Σανάα

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στη Σανάα, την πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχουν οι Χούθι.

Νέα κλιμάκωση στην Υεμένη

Η Υεμένη έχει βυθιστεί ξανά στον πόλεμο από τον Ιούλιο, μετά από χρόνια αποκλιμάκωσης. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι Χούθι, που ελέγχουν τη Σανάα, μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης και τις ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα.

Από την άλλη βρίσκεται η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, με βασικό υποστηρικτή τη Σαουδική Αραβία, η οποία εδρεύει εξόριστη στην Άντεν.

Το Ιράν έστειλε στη Σανάα αντιπροσωπεία των Χούθι χωρίς να ζητήσει άδεια από τη Σαουδική Αραβία, όπως συνέβαινε επί δέκα χρόνια.

Ακολούθησαν βομβαρδισμοί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, που αποδόθηκαν στο Ριάντ.

Επιθέσεις και καταγγελίες για τη Μεδίνα

Οι Χούθι απάντησαν με επίθεση σε σαουδαραβικό έδαφος, για πρώτη φορά από το 2022, βάζοντας τέλος στην ανακωχή. Οι συγκρούσεις στη συνέχεια εντάθηκαν.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αντάρτες κατέλαβαν περιοχές στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και εδραίωσαν τον έλεγχό τους στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Παράλληλα, η Ανσαραλά επιτέθηκε επανειλημμένα στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων σε πετρελαϊκές υποδομές και στο Ριάντ.

Την Πέμπτη, στρατιωτική συμμαχία υπό σαουδαραβική ηγεσία κατηγόρησε τους Χούθι ότι επιτέθηκαν σε μετασχηματιστή στη Μεδίνα. Η Ανσαραλά διέψευσε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «κατασκευασμένες και δυσφημιστικές».

Η Τουρκία καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε να σταματήσουν άμεσα τέτοιες ενέργειες, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στη Σαουδική Αραβία.