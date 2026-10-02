Βραζιλία: Σακίδιο “ύποπτο” για πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό

Η βραζιλιάνικη αστυνομία ερευνά αν υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός μέσα σε σακίδιο που πετάχτηκε έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, μόλις τρεις ημέρες πριν από την έναρξη των προεδρικών εκλογών. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας ύποπτος.

Η κίνηση του υπόπτου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο συλληφθείς επιχείρησε να περάσει πάνω από τα κιγκλιδώματα του δικαστηρίου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πέταξε ένα σακίδιο πάνω από μια στάση λεωφορείου.

Έρευνα για το σακίδιο

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον την πιθανότητα το σακίδιο να περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο άνδρας που συνδέεται με το περιστατικό έχει ήδη συλληφθεί.