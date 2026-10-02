Νιγηρία: 15 νεκροί σε επίθεση των τζιχαντιστών

Δεκαπέντε άνθρωποι δολοφονήθηκαν χθες στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, όταν δέχθηκαν επίθεση από φερόμενους ως τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ. Άλλοι τρεις αγνοούνται.

Πήγαν να μαζέψουν ξύλα για τις βασικές ανάγκες

Οι 15 άνθρωποι που σκοτώθηκαν είχαν πάει να συγκεντρώσουν ξύλα για θέρμανση. Πρόκειται για δραστηριότητα από την οποία εξαρτώνται πολλές εκτοπισμένες οικογένειες στην περιοχή, προκειμένου να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα.

Ο Μουσταφά Γκρέμα, κάτοικος της Μαρτ, δήλωσε ότι τα 15 θύματα ενταφιάστηκαν χθες το βράδυ, σύμφωνα με το ισλαμικό τελετουργικό. Ωστόσο, τα πτώματα άλλων τριών ανθρώπων που αγνοούνται δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Τον απολογισμό επιβεβαίωσε και ο Αουάνα Μαλούμ-Μούσα. «Θάψαμε δεκαπέντε ανθρώπους και συνεχίζουμε να ψάχνουμε άλλους τρεις που αγνοούνται», ανέφερε.

Η επίθεση και η εξέγερση των τζιχαντιστών

Ο Αλάι Γκανά Όμαρ, που επέζησε από την επίθεση, είπε ότι κατάφερε να σωθεί επειδή κρύφτηκε σε αγροικία όταν έφτασαν οι δράστες.

Η πολιτεία Μπόρνο αποτελεί επίκεντρο της τζιχαντιστικής εξέγερσης στη βορειοανατολική Νιγηρία, η οποία ξεκίνησε πριν από 17 χρόνια με πρωταγωνίστρια την Μπόκο Χαράμ. Στην πορεία, η οργάνωση διασπάστηκε και δημιουργήθηκε το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική.

Παρά τις προσπάθειες των αρχών, η δράση των τζιχαντιστών έχει αναζωπυρωθεί τους τελευταίους μήνες, με περισσότερες επιθέσεις εναντίον αμάχων και δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε εσωτερικό εκτοπισμό ή προσφυγιά. Η ασφάλεια και η οικονομία βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας που ξεκίνησε τον Αύγουστο, ενόψει των εκλογών του Ιανουαρίου του 2027.