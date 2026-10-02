Ακυρώθηκαν οι πτήσεις επαναπατρισμού των Ισραηλινών που βρίσκονται στo Ντουμπάι

Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al ανακοίνωσε σήμερα ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες πτήσεις της για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών που είναι αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι.

Η εταιρεία flydubai ακύρωσε τις πτήσεις της από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ, μετά το συγκλονιστικό περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση της. Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος χριεάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση προχθες.

“Οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα από το Ντουμπάι ακυρώθηκαν”, ανακοίνωσε μία εκπρόσωπος της εταιρείας χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η El Al ανακοίνωσε χθες, ότι δύο ειδικές πτήσεις της θα κατευθύνονταν σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να παραλάβουν τους Ισραηλινούς που βρίσκονται εκεί και να τους φέρουν πίσω στην πατρίδα τους.