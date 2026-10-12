Νόμπελ Οικονομίας 2026 στους Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ

Οι νικητές του Νόμπελ Οικονομίας 2026 Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ

Οι νικητές του Νόμπελ Οικονομίας 2026 Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @NobelPrize-X

Με το Νόμπελ Οικονομίας 2026 βραβεύτηκαν οι Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ.

Οι δύο επιστήμονες τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομίας για: “τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης”.

Ειδικότερα, οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν νέα μακροοικονομικά μοντέλα που βελτίωσαν την ικανότητά μας να εφαρμόζουμε αποτελεσματική πολιτική σταθεροποίησης, επιτρέποντας την έγκαιρη λήψη μέτρων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής που μπορούν να μετριάσουν την ένταση των επιζήμιων διακυμάνσεων στην οικονομία.