Γαλλία: Πυροβολισμοί σε σχολείο- Προσήχθη 14χρονος

Τραυματίστηκε ο διευθυντής του σχολείου και μία εκπαιδευτικός

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί σε σχολείο της πόλης Aubagne στην Νότια Γαλλία, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, ο δράστης εισέβαλε στο σχολείο με κυνηγετικό όπλο και τραυμάτισε στο κάτω μέρος του σώματος του τον διευθυντή του σχολείου, αλλά και μία εκπαιδευτικό.

Οι Αρχές έχουν συλλάβει έναν 14χρονο ως ύποπτο για την επίθεση στο σχολείο.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες και ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και διασώστες, οι οποία παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.