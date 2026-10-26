Αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης- Το “πήρε” ο αέρας

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό κατέγραψε κάμερα στο αεροδρόμιο στο Μπέρμιγχαμ, όταν αεροσκάφος “βγήκε” από τον διάδρομο προσγείωσης.

Στο βίντεο ένα Boeing 737-800 της Jet2 (G-JZHE), το οποίο εκτελούσε την πτήση EXS4FX από τη Βενετία, κατά την διάρκεια της προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, βρέθηκε, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης στο, γρασίδι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το αεροσκάφος προσγειώνεται αρχικά στον διάδρομο, ωστόσο το “παίρνει” ο αέρας και το σπρώχνει στο γρασίδι δίπλα από τον διάδρομο, με τον κυβερνήτη να προσπαθεί να επαναφέρει το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος κατευθυνόταν εκτός διαδρόμου για αρκετή ώρα πριν διορθώσει την πορεία του.

Παρά την αγωνία που επικράτησε, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς τραυματισμούς.