Λαβρόφ- Αραγτσί: Μόνο με διπλωματία η λύση στη Μ. Ανατολή

Μόνο διπλωματική λύση μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και του Ιράν, Λαβρόφ και Αραγτσί, αντίστοιχα, κατά τη χθεσινή συνάντησή τους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το 2025, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Μασούντ Πεζεσκιάν, είχαν υπογράψει συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης εμβάθυνσης των σχέσεων των δυο χωρών τους, χωρίς ωστόσο να συμπεριλαμβάνει ρήτρα, ή δέσμευση, για αμοιβαία άμυνα.