Βίντεο: Συνελήφθη η Σούζαν Σαράντον σε διαδήλωση πριν την ομιλία Νετανιάχου

Μαζί με άλλους 100 διαδηλωτές συνελήφθη η διάσημη αμερικανίδα ηθοποιός Σούζαν Σαράντον στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Η κάμερα κατέγραψε την στιγμή οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό.

Στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η Σαράντον είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου ότι λόγω της υποστήριξής της προς την Παλαιστίνη έχασε ρόλους στον κινηματογράφο.

Εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι αστυνομικοί ζήτησαν από τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν τo σημείο συγκέντρωσης αλλά εκείνοι «συνέχισαν να μπλοκάρουν τη διασταύρωση. Αρκετοί από αυτούς που δεν συμμορφώθηκαν, τέθηκαν υπό κράτηση», συμπλήρωσε.

Αποχώρησαν απο την αίθουσα

Αργότερα, την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τους κατηγόρησε για «ηθική δειλία», προτρέποντας όσους έτρεφαν ανάλογα αισθήματα να αποχωρήσουν πριν από την έναρξη της ομιλίας του.