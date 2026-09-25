Γιγάντιοι γορίλες «εισβάλλουν» στα πάρτι του Πακιστάν

Τα πάρτι στο Πακιστάν αποκτούν νέους και καθόλου συνηθισμένους πρωταγωνιστές… Γιγάντιοι γορίλες εμφανίζονται σε ξεχωριστές βραδιές, δίνοντας έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα στη διασκέδαση.

Η νέα τάση έχει κάνει την εμφάνισή της στη Λαχόρη, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, όπου επαγγελματίες διασκεδαστές φορούν εντυπωσιακές, υπερμεγέθεις στολές γορίλα και ανεβαίνουν στην πίστα, συμμετέχοντας στο πάρτι μαζί με τους καλεσμένους.

Οι «γορίλες» εισέρχονται στην αίθουσα υπό τους ήχους του DJ, κουνώντας χέρια και πόδια και ακολουθώντας τον ρυθμό της μουσικής. Η παρουσία τους αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη που χαρίζει άφθονο γέλιο, ενώ οι καλεσμένοι σπεύδουν να απαθανατίσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα το ξεχωριστό θέαμα.

«Απόλαυσα πραγματικά την εμφάνιση του γορίλα. Πριν εμφανιστεί, είχαμε λίγο βαρεθεί, αλλά μόλις μπήκε, η ενέργεια όλων μας ανέβηκε» δήλωσε, η Σιράτ Αλ Αρούγ, καλεσμένη σε ένα από τα πάρτι, όπου εμφανίστηκε ο διασκεδαστής- γορίλας.

Η τάση έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς βίντεο από τέτοιες εμφανίσεις αναρτώνται και σχολιάζονται από χρήστες. Για πολλούς, πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η σύγχρονη διασκέδαση συνδυάζει μουσική, θέαμα και viral στιγμές.

«Η ζήτηση έχει εκτοξευθεί», αναφέρει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που προσφέρει τις εμφανίσεις των γιγάντιων γοριλών.«Ανεβάσαμε ένα Reel στο Instagram και μέσα σε μόλις δύο ημέρες έφτασε το ένα εκατομμύριο προβολές. Μετά από αυτό, αρχίσαμε να παίρνουμε αυτή τη δουλειά πολύ πιο σοβαρά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σαγιέν Ζαχούρ