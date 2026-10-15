Νέο μήνυμα Ζελένσκι για τα ρωσικά διυλιστήρια

Την ανάγκη εφαρμογής μιας «ενεργειακής εκεχειρίας» στον πόλεμο με τη Ρωσία συζήτησαν στις Βρυξέλλες ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ρούτε αναφέρθηκε τόσο στην ενεργειακή εκεχειρία όσο και στη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον μηχανισμό PURL, μέσω του οποίου η Ουκρανία μπορεί να αγοράζει αμερικανικά όπλα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μεταξύ αυτών και πυραύλους Patriot.

«Τελείωσε» η απαγόρευση των πληγμάτων

Λίγο νωρίτερα, ωστόσο, ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει την επανέναρξη των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια.

Με τη δήλωσή του αυτή αμφισβήτησε στην πράξη την ενεργειακή εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η απαγόρευση των πληγμάτων στα διυλιστήρια αίρεται. Τελείωσε», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Παράλληλα, κάλεσε τον Τραμπ να μην τάσσεται στο πλευρό του «επιτιθέμενου» στον πόλεμο, αναφερόμενος στη Ρωσία.

Επαφές με ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση

Η επίσκεψη του Ζελένσκι στις Βρυξέλλες περιλαμβάνει επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ενεργειακή εκεχειρία παραμένει ανοιχτό ζήτημα, καθώς οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου δείχνουν ότι το Κίεβο δεν προτίθεται να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ συνεχίζει να ζητά στρατιωτική και οικονομική στήριξη από τους συμμάχους του.