Νεκρή ερευνήτρια και εκατοντάδες σε καραντίνα
Σπασμένος δοκιμαστικός σωλήνας στο εργαστήριο
Δεκάδες άτομα έχουν τεθεί σε προληπτική καραντίνα μετά το θάνατο εργαζόμενης στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Πανώλης στη Σιβηρία.
Οι ρωσικές Αρχές, δήλωσαν ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις δεν έδειξαν παρουσία πανώλης στο σώμα της άτυχης γυναίκας.
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