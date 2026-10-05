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Νεκρή ερευνήτρια και εκατοντάδες σε καραντίνα

Σπασμένος δοκιμαστικός σωλήνας στο εργαστήριο
ΔΙΕΘΝΗ
05/10/2026 21:12

Δεκάδες άτομα έχουν τεθεί σε προληπτική καραντίνα μετά το θάνατο εργαζόμενης στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Πανώλης στη Σιβηρία.

Οι ρωσικές Αρχές, δήλωσαν ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις δεν έδειξαν παρουσία πανώλης στο σώμα της άτυχης γυναίκας.

 

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