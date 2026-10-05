Νεκρή ερευνήτρια και εκατοντάδες σε καραντίνα

Δεκάδες άτομα έχουν τεθεί σε προληπτική καραντίνα μετά το θάνατο εργαζόμενης στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Πανώλης στη Σιβηρία.

Οι ρωσικές Αρχές, δήλωσαν ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις δεν έδειξαν παρουσία πανώλης στο σώμα της άτυχης γυναίκας.