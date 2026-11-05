Αεροπορικός τρόμος στην Ευρώπη -Απειλές για βόμβες σε δεκάδες πτήσεις

Γενικός συναγερμός είχαμε στην Ευρώπη, μετά τις απειλές για βόμβες, σε αεροσκάφη. Πολλά αεροσκάφη έκαναν αναγκαστική προσγείωση, και δεκάδες πτήσεις, άλλαξαν προορισμό. Τον τρόμο έζησαν οι επιβάτες, που είδαν ακόμη και μαχητικά αεροσκάφη, να τους συνοδεύουν..

Μια από τις χώρες που δέχθηκαν τις περισσότερες απειλές, ήταν η Ιταλία.

Απειλές δέχθηκαν και ελληνικά αεροσκάφη. Είχαμε τηλεφωνήματα για δυο πτήσεις της Aegean..