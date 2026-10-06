Νέα προειδοποίηση των ΗΠΑ για συναλλαγές με το Ιράν

Οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις οποιονδήποτε χρηματοπιστωτικό οργανισμό διεθνώς συνεχίζει να συναλλάσσεται με το Ιράν ή με ιρανικές τράπεζες. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε χθες ότι τα μέτρα μπορεί να επιβληθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Η προειδοποίηση του αμερικανικού υπουργείου οικονομικών

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κάλεσε τους ξένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να σταματήσουν άμεσα τις συναλλαγές και τις σχέσεις με ιρανικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η ιρανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί «παράλληλα τραπεζικά κανάλια» για να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Για τον λόγο αυτό ζητά από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς να εντοπίζουν και να αποφεύγουν τα συγκεκριμένα κανάλια.

Η οικονομική πίεση στο Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει από τα τέλη Αυγούστου την προσπάθεια οικονομικής απομόνωσης του Ιράν. Προειδοποιούν συμμάχους τους αλλά και άλλες χώρες ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις, εάν συνεχίσουν τις συναλλαγές με την ιρανική κυβέρνηση.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ανακοινώσει νέες κυρώσεις που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα κρυπτονομίσματα, τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, αλλά και τη βιομηχανία του Ιράν.

Στο στόχαστρο δύο τράπεζες

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μέτρα σε βάρος δύο τραπεζών που, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, βοήθησαν την Τεχεράνη. Η μία έχει έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η άλλη στην Τουρκία.