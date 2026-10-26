Αλβανία: Νέες ταραχές – Οι φοιτητές έφτασαν μέχρι το γραφείο του πρωθυπουργού

Εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Μαίνεται η ταραχή στα Τίρανα με νέες διαδηλώσεις με αντικυβερνητικό άρωμα το περασμένο σαββατοκύριακο.

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Πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης, φωτιές και καταστοφές, με χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους. Οι φοιτητές παραμένουν στους δρόμους. Χτες οι διαμαρτυρίες τους συνεχίστηκαν έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Οι φοιτητές πέταξαν πέτρες στο κτήριο.

Ο Έντι Ράμα είχε απευθύνει κάλεσμα για διάλογο το οποίο ωστόσο δεν έχει γίνει δεκτό, πράγμα που οι διαδηλωτές, προσπαθούν να το κάνουν φανερό με κάθε τρόπο. Οι φοιτητές έφτασαν έξω από το γραφείο του. Έβαλαν φωτιά σε ξύλινες καρέκλες και έκαψαν χαρτιά.

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Με νέο νομικό πακέτο κατά της αναρχίας απαντά ο Έντι Ράμα σκληραίνοντας την στάση του απέναντι στους διαδηλωτές. Το πακέτο περιλαμβάνει 6 μέτρα, ένα εκ των οποίων αφορά τσουχτερό πρόστιμο σε όσους συμμετέχουν σε πράξεις βίας και καταστροφές. Κυρώσεις θα έχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι οργανώνουν ή συντονίζουν τη συμμετοχή μαθητών κάτω των 18 ετών σε συγκεντρώσεις “αντίθετες από το συμφέρον των παιδιών.”

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Η αστυνομία έχει συγκρουστεί με διαδηλωτές με την κατάσταση να παραμένει έκρυθμη στην αλβανική πρωτεύουσα.