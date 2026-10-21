Το Λίβερπουλ τιμά τους Beatles: Νέο Μουσείο 9.300 τ.μ. ανοίγει τις πύλες του το 2028

Η μουσική ιστορία των “Σκαθαριών” αποκτά τη νέα της στέγη στην καρδιά της γενέτειράς τους. Το 2028, ένα νέο Μουσείο Beatles, έκτασης 9.300 τ.μ., θα ανοίξει τις πύλες του στο Λίβερπουλ, αποσπώντας ήδη τα εγκωμιαστικά σχόλια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος έκανε λόγο για μια «απίστευτη» προσπάθεια.

Το έργο αποτελεί μια ριζικά διευρυμένη εκδοχή του διάσημου «Beatles Story», που λειτουργεί στο Royal Albert Dock από το 1990. Η νέα στέγη του Μουσείου θα φιλοξενηθεί στο πρώην εμπορικό κέντρο St John’s Market, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, σε ένα κτίριο που παραμένει κλειστό από το 2024.

Υπό τη διαχείριση της Apple Corps, της επίσημης εταιρείας του συγκροτήματος, ο χώρος ο οποίος θα είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον σημερινό, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μοναδική βιωματική εμπειρία για τους φίλους των Beatles στη γενέτειρά τους.