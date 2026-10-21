Έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν – Νέο χτύπημα των Χούθι

Νέα επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο σημειώθηκε στο Άντεν της Υεμένης, κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης. Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν σαουδαραβική στρατιωτική εγκατάσταση, ανεβάζοντας ξανά την ένταση στην περιοχή.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση, ισχυρός ήχος έκρηξης ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε καπνό να υψώνεται από το σημείο.

Αστυνομική πηγή ανέφερε στο AFP ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πύραυλο των Χούθι. Σύμφωνα με δύο ακόμη πηγές ασφαλείας, στόχος ήταν εγκατάσταση των δυνάμεων του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία.

Ο εκπρόσωπος του φιλοϊρανικού κινήματος, Γιαχία Σάρια, υποστήριξε ότι οι μαχητές έπληξαν με βαλλιστικό πύραυλο την αίθουσα επιχειρήσεων του στρατοπέδου Μπαντρ στο Άντεν.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση στην πόλη μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί απολογισμός θυμάτων από το τελευταίο πλήγμα.

Διαδοχικά χτυπήματα μέσα σε λίγες ημέρες

Η νέα επίθεση έρχεται μετά το αιματηρό πλήγμα της περασμένης Πέμπτης στο προεδρικό μέγαρο του Άντεν, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης από το 2015. Τότε, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν.

Την επόμενη ημέρα, δύο πύραυλοι έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο. Οι Χούθι είχαν υποστηρίξει και τότε ότι στόχευσαν σαουδαραβικό κέντρο διοίκησης.

Η Σαουδική Αραβία και η κυβέρνηση της Υεμένης βρίσκονται εδώ και εβδομάδες αντιμέτωπες με εντατικοποίηση των επιθέσεων του κινήματος.

Συναγερμός και στη Σαουδική Αραβία

Την ίδια ημέρα, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το βασίλειο.

Τέσσερα drones καταστράφηκαν στην ανατολική περιφέρεια της χώρας και στην περιοχή της Μεδίνας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι. Ένα ακόμη μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναχαιτίστηκε στην ανατολική περιφέρεια. Δεν διευκρινίστηκε από πού προήλθε η συγκεκριμένη επίθεση.

Η ένταση έχει επεκταθεί και σε κρίσιμες υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, με πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια να βρίσκονται στο στόχαστρο.

Στο επίκεντρο η Ερυθρά Θάλασσα

Η σύγκρουση στην Υεμένη αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, έπειτα από χρόνια σχετικής ηρεμίας. Η κλιμάκωση συνδέεται με την ευρύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση που ακολούθησε τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Παράλληλα, η Ερυθρά Θάλασσα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Η παρουσία των Χούθι στις ακτές της Υεμένης και ο έλεγχος κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων επηρεάζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας προς τη διώρυγα του Σουέζ.

Οι νέες επιθέσεις στο Άντεν και οι αναχαιτίσεις drones στη Σαουδική Αραβία δείχνουν ότι η ένταση παραμένει υψηλή, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά σε ολόκληρη την περιοχή.