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Ισραήλ: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές

ΔΙΕΘΝΗ
27/10/2026 08:24
Ισραήλ: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
PHOTO / AP -Ohad Zwigenberg

Προσέρχονται σήμερα οι Ισραηλινοί στις κάλπες για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, σε μια εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται να αποτελέσει ουσιαστικά δημοψήφισμα για την πολιτική και τους χειρισμούς του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 τοπική ώρα, η οποία συμπίπτει με την ώρα Ελλάδας, ενώ περίπου 7,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου έως τις 22:00.

Η εκλογική μάχη προμηνύεται αμφίρροπη, με τον δεξιό και ακροδεξιό συνασπισμό του Νετανιάχου να αναμετράται με τον βασικό συνασπισμό της αντιπολίτευσης, υπό την ηγεσία του κεντρώου Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

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