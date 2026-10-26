Μακρόν: «Η Γαλλία δεν μπορεί να βράζει» έξι μήνες πριν από τις κάλπες

Ανησυχία για την ένταση που επικρατεί στη Γαλλία εξέφρασε ο Εμανουέλ Μακρόν, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να μην επαναληφθούν οι σκηνές χάους της 17ης Οκτωβρίου, όταν σημειώθηκαν επεισόδια και βανδαλισμοί σε πολλές πόλεις.

Κατά την επίσκεψή του στη Μασσαλία, ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας για την κινητοποίησή τους και υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση της ηρεμίας αποτελεί προτεραιότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε επικίνδυνο το ερχόμενο Σάββατο, καθώς έχουν προγραμματιστεί νέες κινητοποιήσεις.

Νέες διαδηλώσεις στον ορίζοντα

Οι συγκεντρώσεις της 24ης Οκτωβρίου ήταν πιο ήρεμες από ό,τι αναμενόταν, σύμφωνα με τον Μακρόν. Όπως δήλωσε, η τάξη διατηρήθηκε και το δικαίωμα στη διαδήλωση προστατεύτηκε.

Ωστόσο, το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες κινητοποιήσεις, με προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στις 31 Οκτωβρίου και στις 5 Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος εκτίμησε ότι δεν χρειάζεται προς το παρόν να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία θα έδινε αυξημένες εξουσίες στην αστυνομία.

Παραδοχή για την εκπαίδευση

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκονται και οι κινητοποιήσεις μαθητών λυκείου, που διαδηλώνουν εδώ και περισσότερο από έναν μήνα ζητώντας περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση.

Ο Μακρόν αναγνώρισε ότι υπήρξε πρόβλημα στον χρόνο αντίδρασης της κυβέρνησης στα αιτήματά τους. Δήλωσε, ωστόσο, ότι πλέον η προσοχή στρέφεται στα επόμενα βήματα.

Η επίσκεψή του στη Μασσαλία είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το δημαρχείο της πόλης είχε βανδαλιστεί και είχε δεχθεί προσωρινή εισβολή διαδηλωτών στις 17 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης για την αγοραστική δύναμη και τις δημόσιες υπηρεσίες.