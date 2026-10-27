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Χάος στο Μπιλμπάο:Έκαψαν αυτοκίνητα μετά την ακύρωση εκδήλωσης influencer

ΔΙΕΘΝΗ
27/10/2026 07:53
Χάος στο Μπιλμπάο:Έκαψαν αυτοκίνητα μετά την ακύρωση εκδήλωσης influencer
Σκηνές χάους με φωτιές και συλλήψεις Χ/ Vito Quiles

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Μπιλμπάο, στη Χώρα των Βάσκων, μετά την ακύρωση προγραμματισμένης εκδήλωσης του Ισπανού influencer Βίτο Κίλες.

Οι κινητοποιήσεις κατά της παρουσίας του στην πόλη κλιμακώθηκαν, με ομάδες κουκουλοφόρων να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές, να πυρπολούν αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων και να συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι συλλήψεις έφτασαν τις  20, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να βρίσκονται και ανήλικοι.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν στην περιοχή Ντεούστο, κοντά στο πανεπιστήμιο της πόλης, και επεκτάθηκαν και σε άλλα σημεία του Μπιλμπάο.

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