Βίντεο:Φονικός ανεμοστρόβιλος στην Αττάλεια

Σφοδρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή Κέπεζ της Αττάλειας, με αποτέλεσμα τέσσερις εργάτες οικοδομής να χάσουν τη ζωή τους και δύο ακόμη να τραυματιστούν.

Οι άτυχοι τέσσερις εργάτες βρίσκονταν σε δύο κοντέινερ, τα οποία διαλύθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο .

Ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν μιλώντας σε τοπικά μέσα τόνισε :Δυστυχώς, δύο από τους εργάτες έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ άλλοι 2 κατέληξαν στα νοσοκομεία όπου μεταφέρθηκαν Ένας από τους εργάτες είναι ελαφρά τραυματισμένος. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πολύ ασυνήθιστο φυσικό φαινόμενο, καθώς δεν υπήρξαν αναφορές για καταιγίδες ή ανεμοστρόβιλους από κανένα άλλο σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα γύρω κτίρια.Η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας είχε εκδώσει προειδοποίηση έντονης βροχόπτωσης κίτρινου κωδικού για την Αττάλεια

Στο ίδιο εργοτάξιο κατέρρευσε και ένας μεγάλος γερανός, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει επιπλέον θύματα.