Χονγκ Κονγκ: Ένας φωτεινός διάδρομος πολιτισμών με 3.000 φαναράκια

Χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν το Victoria Park στο Χονγκ Κονγκ, για να θαυμάσουν το εντυπωσιακό World Lantern Boulevard, μια διεθνή έκθεση που μετατρέπει έναν από τους πιο γνωστούς χώρους της πόλης σε έναν φωτεινό διάδρομο πολιτισμού και παράδοσης.

Περισσότερα από τρεις χιλιάδες φαναράκια, από είκοσι χώρες, φωτίζουν τον χώρο, παρουσιάζοντας διαφορετικά σχέδια, τεχνικές κατασκευής και πολιτιστικές παραδόσεις από ολόκληρο τον κόσμο.

Από τις αρχές του μήνα, την έκθεση έχουν επισκεφθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ τις ώρες αιχμής η αναμονή έφτανε ακόμη και τις δύο ώρες.

«Είναι σαν ένας δρόμος όπου νιώθεις ότι περπατάς μέσα από ένα τούνελ, με φαναράκια διαφορετικών σχεδίων να πλαισιώνουν τη διαδρομή», τονίζει η Κριστίν Τσε, κάτοικος του Χονγκ Κονγκ.

Μεταξύ των εκθεμάτων βρίσκονται μεταξωτά φαναράκια από το Τζίντζου της Νότιας Κορέας, τα οποία παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για ευχές υγείας και ευημερίας στα μέλη της οικογένειας, πολύχρωμα φαναράκια από κομμάτια υφάσματος από τη Βραζιλία, καθώς και πολωνικά φαναράκια που ενσωματώνουν παραδοσιακές τεχνικές χάρτινης κοπτικής.

Οι επισκέπτες περπατούν ανάμεσα στα φωτεινά εκθέματα, φωτογραφίζουν και καταγράφουν με τα κινητά τους τηλέφωνα τα εντυπωσιακά σχέδια, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο πάρκο.

«Μου άρεσαν ιδιαίτερα κάποια από τα τουρκικά φαναράκια, καθώς και μερικά από τη Μέση Ανατολή που έχουν μια διακριτική μουσουλμανική αισθητική. Αυτά πραγματικά μου τράβηξαν την προσοχή. Υπήρχε επίσης μια ομάδα από φαναράκια που έμοιαζαν με έναστρο ουρανό, τα οποία μου άρεσαν ιδιαίτερα, οπότε φρόντισα να τα φωτογραφίσω», ανέφερε με ενθουσιασμό η 24χρονη επισκέπτρια της έκθεσης, Κάλεπ Λούι.