Ρωσικά πλήγματα: Δυο τραυματισμοί σε Κίεβο- Οδησσό

Δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε Κίεβο και Οδησσό, μετά από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε, ότι ο ρωσικός στρατός, χτύπησε φορτηγό πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ στη Μαύρη Θάλασσα.

Τα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, είχαν σαν αποτέλεσμα, τον τραυματισμό ενός ανθρώπου, αλλά και καταστροφές σε υποδομές.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, έκανε γνωστό, ότι ο στρατός, στοχοθέτησε, έναν κόμβο ανεφοδιασμού στο Κίεβο, ένα κέντρο δεδομένων στην Οδησσό και ένα φορτηγό πλοίο στο γειτονικό λιμάνι Τσορνομόρσκ.